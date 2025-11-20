Госдума приняла комплексные поправки в Налоговый кодекс

Госдума в третьем чтении приняла закон из бюджетного пакета, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Закон, в частности, предполагает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором предпринимателям на упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН, ПСН) необходимо оплачивать НДС.

Изначально документ предусматривал снижение с 60 млн руб. до 10 млн руб. порогового значения годовой выручки с 2026 года. В окончательной редакции закона порог будет снижаться постепенно: с 2026 года — до 20 млн руб., с 2027-го — до 15 млн руб., с 2028-го — до 10 млн руб.

Общая ставка НДС с 2026 года составит 22%. Для отдельных видов товаров показатель сохранится на уровне 10%, это касается продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и детских товаров. От НДС освобождают подакцизные сахаросодержащие напитки, которые продают общественные организации инвалидов, и молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.

Для иностранных агентов, согласно поправкам, устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%. Эта категория граждан лишается льготы по налогу от продажи недвижимости вне зависимости от срока владения, при наследовании имущества и подарков, в том числе от близких родственников.

При этом от уплаты НДФЛ освобождают:

семьи с детьми, признанными судом недееспособными (вне зависимости от их возраста);

семьи, в которых ребенок родился после продажи жилья до 30 апреля 2026 года;

единовременные компенсации работникам сферы физической культуры и спорта (участники программы «Земский тренер»).

Еще одна поправка — это выравнивание ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран ЕАЭС со ставками для налоговых резидентов России. Обе категории будут уплачивать налог по общей ставке от 13% до 22%.

