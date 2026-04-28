В Москве установлен суточный рекорд высоты снега для 28 апреля

Рекорд высоты снежного покрова для 28 апреля установлен в Москве. Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«На главной московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 10 см»,— написал господин Тишковец в Telegram-канале. До сегодняшнего дня суточный рекорд высоты снежного покрова для 28 апреля составлял 7 см. Он держался с 1971 года. «В Клину 16 см, в Дмитрове 23 см»,— добавил специалист «Фобоса».

27 апреля в Москве также был установлен рекорд по высоте снежного покрова для этой даты. Как уточнял синоптик Михаил Леус, к утру того дня в столице сформировался снежный покров высотой 12 см. Прежний рекорд составлял 10 см и продержался 55 лет. Кроме того, на Москву обрушился 21 мм осадков — максимальный уровень для 27 апреля с 1880 года, указал Евгений Тишковец.

В столице и Московской области действовал оранжевый уровень опасности, к 28 апреля он сменился на желтый. Из-за погодных условий было изменено движение трамваев, во Внуково — отложены некоторые рейсы. В Москве упало более 110 деревьев, в Подмосковье — 542 дерева. Некоторые из них повредили транспорт. В Самарской области из-за падения деревьев погибли трое людей, еще один человек погиб в Оренбургской области.

