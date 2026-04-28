Московская снежность

В Москве установлен рекорд по высоте снежного покрова для 27 апреля — об этом сообщил синоптик Михаил Леус. «К утру в столице сформировался снежный покров высотой 12 см! Никогда 27 апреля в Москве не было столько снега, прежний рекорд этого дня составлял 10 см и продержался 55 лет!» — написал господин Леус в своем Telegram-канале. Скорее всего, синоптик оказался единственным человеком в Москве, которого порадовало внезапное изменение погоды. В столице и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности, МЧС запустила СМС-рассылку с предупреждениями. Городские службы попросили не выезжать на дороги тех автомобилистов, кто уже «переобулся» на летнюю резину. Спрос на такси в Москве утром вырос более чем на 20%, сообщили в «Яндекс Такси»; стоимость поездки увеличилась в два-четыре раза, убедились корреспонденты “Ъ”.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из-за погодных условий было изменено движение трамваев. Операторы кикшеринговых служб приостановили возможность аренды электросамокатов и велосипедов. В аэропорту Внуково некоторые авиарейсы были отложены; ряд электричек и поездов дальнего следования отстали от графика. На Арбатско-Покровской линии метро из-за упавшего дерева интервалы движения были временно увеличены. В Москве упало более 110 деревьев, сообщил департамент городского хозяйства, при этом некоторые повредили транспорт (на фото). Столичные парки были временно закрыты.

В Московской области упали 542 дерева в 31 муниципальном образовании, поврежден 161 автомобиль. Из-за падения деревьев на ЛЭП в 19 муниципалитетах пропало электричество, в четырех — нарушилось теплоснабжение. Всего в Москве и Подмосковье получили травмы около 30 человек. По прогнозу центра «Фобос», снегопад в столичном регионе прекратится только в среду, 29 апреля.

Непогода затронула также территории Сибирского, Приволжского и Северо-Западного округов. В Самарской области из-за падения деревьев погибли три человека, еще один человек погиб в Оренбургской области.

Иван Тяжлов, Полина Мотызлевская

Снегопад в Москве

Высота снежного покрова в Москве к утру достигла 12 см

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Снегопад побил рекорд 27 апреля 1971 года: тогда в столице выпало 10 см осадков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Упавшие ограждения на Старом Арбате в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Из-за непогоды на трассе Луховицы — Зарайск произошла смертельная авария — двое погибли, массовое ДТП также случилось на Ярославском шоссе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

За последние сутки выпала половина месячной нормы осадков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сервисы приостановили прокат самокатов и велосипедов, каршеринг ограничил доступ к автомобилям на летней резине

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Городские службы перешли на усиленный режим работы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Подмосковье 27 апреля ветер может достигать 25 м/с

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Около 50 деревьев упало в разных районах Москвы. Парки города приостановили работу

Фото: Коммерсантъ / Александр Шпаковский  /  купить фото

Электричество пропало в Чехове, Раменском, Ступино, Домодедово, Балашихе, Орехово-Зуево, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Дубне и Ногинске — из-за повреждения линий электропередач

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

По данным центра погоды «Фобос», снегопад прекратится только в среду, тогда же растает образовавшийся покров

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Из-за видимости менее 1000 м в аэропорту «Внуково» задержали десятки рейсов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Приостановлено движение поездов Савеловского и Казанского направлений. Поезда, следующие до Павелецкого вокзала, отстают от графика до 2,5 часов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Движение между станциями «Партизанская» и «Щелковская» приостановили из-за падения дерева на пути

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В последний раз в столичном регионе снег выпадал 9 апреля — тогда высота покрова достигла 5 см

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Потепление до +15 градусов и выше начнется в регионе после 1 мая

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Памятник маршалу Георгию Жукову

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник коммунальной службы города во время уборки снега

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Курьеры доставляют заказы несмотря на непогоду

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль, пострадавший от падения дерева

Фото: Коммерсантъ / Александр Малахов  /  купить фото

Предупреждение об обильных осадках в столице действует до 23:00 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

