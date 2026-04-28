Московская снежность

В Москве установлен рекорд по высоте снежного покрова для 27 апреля — об этом сообщил синоптик Михаил Леус. «К утру в столице сформировался снежный покров высотой 12 см! Никогда 27 апреля в Москве не было столько снега, прежний рекорд этого дня составлял 10 см и продержался 55 лет!» — написал господин Леус в своем Telegram-канале. Скорее всего, синоптик оказался единственным человеком в Москве, которого порадовало внезапное изменение погоды. В столице и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности, МЧС запустила СМС-рассылку с предупреждениями. Городские службы попросили не выезжать на дороги тех автомобилистов, кто уже «переобулся» на летнюю резину. Спрос на такси в Москве утром вырос более чем на 20%, сообщили в «Яндекс Такси»; стоимость поездки увеличилась в два-четыре раза, убедились корреспонденты “Ъ”.

Из-за погодных условий было изменено движение трамваев. Операторы кикшеринговых служб приостановили возможность аренды электросамокатов и велосипедов. В аэропорту Внуково некоторые авиарейсы были отложены; ряд электричек и поездов дальнего следования отстали от графика. На Арбатско-Покровской линии метро из-за упавшего дерева интервалы движения были временно увеличены. В Москве упало более 110 деревьев, сообщил департамент городского хозяйства, при этом некоторые повредили транспорт (на фото). Столичные парки были временно закрыты.

В Московской области упали 542 дерева в 31 муниципальном образовании, поврежден 161 автомобиль. Из-за падения деревьев на ЛЭП в 19 муниципалитетах пропало электричество, в четырех — нарушилось теплоснабжение. Всего в Москве и Подмосковье получили травмы около 30 человек. По прогнозу центра «Фобос», снегопад в столичном регионе прекратится только в среду, 29 апреля.

Непогода затронула также территории Сибирского, Приволжского и Северо-Западного округов. В Самарской области из-за падения деревьев погибли три человека, еще один человек погиб в Оренбургской области.

Иван Тяжлов, Полина Мотызлевская