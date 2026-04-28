Ярославец с пистолетом требовал вернуть отключенное за долги электричество

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством электрику. Об этом сообщили в областном УМВД.

31-летний электрик выполнял электромонтажные работы в подъезде многоквартирного дома на улице Слепнева. К нему из квартиры вышел пьяный мужчина и начал требовать подключить к энергосети квартиру, отключенную из-за задолженности.

«Услышав отказ, злоумышленник взял страйкбольный пистолет и со словами "Я тебе сейчас голову прострелю" направил оружие на оппонента»,— сообщили в УМВД.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Признанному виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Алла Чижова