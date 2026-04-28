Из мошеннического колл-центра в Мьянме освободили еще одну россиянку

Из мошеннического колл-центра в Мьянме освободили еще одну гражданку России. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в республике.

По данным дипмиссии, в начале апреля россиянка приехала в Мьянму с целью дальнейшего трудоустройства. Неизвестные вывезли ее в приграничный с Таиландом район города Мьявади, где женщина должна была работать в колл-центре. Россиянка смогла обратиться за помощью в МВД России.

Сейчас освобожденная находится в депортационном центре МВД Мьянмы вместе с еще одной россиянкой, которую вызволили из подобного колл-центра в марте. Как сообщили в посольстве, 5 мая гражданок планируется перевезти в Таиланд для дальнейшего возвращения на родину.

В феврале из аналогичного центра в Мьянме была освобождена еще одна россиянка, 7 апреля ее переправили в Бангкок для встречи с российскими дипломатами и последующего вылета в Россию. В конце марта также были освобождены две гражданки, сейчас они ждут депортации в Таиланд. По оценке вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, в мошеннических центрах в Мьянме остаются тысячи человек.