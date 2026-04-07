Освобожденную в Мьянме россиянку передали российским дипломатам в Таиланде

Россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, передана дипломатам РФ в Таиланде. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Бангкоке.

Фото: Telegram-канал посольства России в Таиланде

«Гражданку РФ доставят из города Мэсот в Бангкок, откуда она вылетит в Россию»,— рассказали в диппредставительстве. Дата ее возвращения на родину не уточняется.

По информации дипмиссии, россиянку на протяжении пяти месяцев незаконно удерживали в мошенническом центре в районе города Мьявади. Ее освободили 26 февраля. 31 марта из подобных колл-центров были освобождены еще две россиянки, которые также ожидают депортации в Таиланд. По оценке вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, в мошеннических центрах в стране остаются тысячи человек.

