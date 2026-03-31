Из мошеннических центров в Мьянме освободили двух россиянок

В Мьянме из мошеннических центров освободили двух россиянок. Сейчас они находятся в безопасности и ждут отъезда в Таиланд. Об этом сообщили «РИА Новости» в российском посольстве в Мьянме.

«Российской стороне удалось добиться освобождения двух гражданок РФ, которых незаконно удерживали на территории страны»,— рассказали представители дипмиссии.

10 марта вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников сообщал, что в подобных колл-центрах в регионе остаются тысячи человек, в том числе граждане России.