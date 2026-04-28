В Ярославской области снегопад привел к отключениям электричества

В округах Ярославской области фиксируют отключения электроснабжения, вызванные снегопадом, дождем и сильным ветром. В восстановительных работах принимают участие 57 бригад энергетиков, сообщили в филиале «Россети Центр» — «Ярэнерго».

«Основные силы сосредоточены в Переславль-Залесском и Брейтовском округах, где фиксировались наиболее сильные осадки. В Переславль-Залесском округе задействованы 14 бригад: 55 сотрудников, 19 единиц техники. В Брейтовском — 7 бригад в составе 27 человек, 10 единиц техники»,— рассказали в филиале.

Отмечается, что сейчас уже локализованы поврежденные участки, пострадавших потребителей максимально перевели на резервные схемы электроснабжения.

Поздно вечером 27 апреля ГУ МЧС по региону выпустило экстренное предупреждение о приближающейся непогоде. Прогнозировались осадки в виде мокрого снега.