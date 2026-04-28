Через порт Усть-Луга перенаправят 100 тысяч тонн казахстанской нефти

В порт Усть-Луга в Ленинградской области перенаправят 100 тысяч тонн нефти из Казахстана. Причина — невозможность осуществить поставку через трубопровод «Дружба» в Германию, сообщили в казахстанском Минэнерго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В порт Усть-Луга перенаправят 100 тысяч тонн казахстанской нефти

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ведомстве заверили, что изменение графика поставок не скажется на годовом плане добычи нефти в Казахстане. Стабильность экспорта в полной мере обеспечат альтернативные маршруты, пишет ТАСС.

Также 160 тысяч тонн казахстанской нефти направят через Каспийский трубопроводный консорциум.

Матвей Николаев