В Ярославле 1 мая пройдут митинги профсоюзов и коммунистов

В Ярославле в День международной солидарности трудящихся 1 мая состоятся митинги Объединения организаций профсоюзов Ярославской области и регионального обкома КПРФ. Об этом сообщили в организациях.

Обе акции состоятся в парке Мира. Сначала начнется митинг профсоюзов — в 11:00. Девиз акции: «Солидарность трудящихся России — единство страны!» Митинг пройдет в том же формате, что и год назад.

В 12:00 стартует митинг КПРФ. Он пройдет под лозунгами «Да здравствует Первомай — праздник трудящихся всего мира!», «Рабочий, борись за свои права!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и другими. Также митинг коммунистов состоится в Тутаеве. Он начнется в 17:00 в сквере СССР. Все акции согласованы властями.

Антон Голицын