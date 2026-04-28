В эпицентре Александра Зацепина

В Новосибирской филармонии прошел концерт «Планета Зацепина», посвященный 100-летниму юбилею легендарного композитора Александра Зацепина. Виновник торжества — автор музыки более чем к 120 фильмам, включая культовые комедии Леонида Гайдая, — с вежливой сдержанностью принимал овации публики, в свою очередь, выразив слова признательности Новосибирску, в котором прожил первые 22 года своей жизни. Особенно приятно было юбиляру, что его произведения исполнили новосибирские артисты.

Александр Зацепин выразил благодарность землякам за интерес к своему творчеству. Слева направо: Антон Войналович, Наталья Варлей, Александр Олешко, Александр Зацепин, Рустам Дильмухаметов и Муза Ли

Фото: Михаил Кичанов Александр Зацепин выразил благодарность землякам за интерес к своему творчеству. Слева направо: Антон Войналович, Наталья Варлей, Александр Олешко, Александр Зацепин, Рустам Дильмухаметов и Муза Ли

Концертный зал имени А. М. Каца Новосибирской филармонии стал центральной площадкой встреч в столице Сибири с Александром Зацепиным, который 10 марта отметил свой вековой юбилей. Днем ранее композитор принял участие в спецпоказе фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» в кинотеатре «Победа», а также встретился с учениками музыкальной школы №1, которую в 1942 году окончил сам и которая сейчас носит его имя.

То, что концерт «Планета Зацепина» окажется событием незабываемым, сразу дал понять его ведущий, российский актер театра и кино Александр Олешко. «Обычно перед спектаклем или концертом звучит фраза: "Просьба выключить все мобильные устройства". Пожалуй, впервые в своей жизни я говорю вам: "Включите все свои средства связи", чтобы запечатлеть совершенно особенный и уникальный момент. Пускай в ваших гаджетах будет этот кусочек настоящей чистой радости и счастья»,— объявил он зрителям, и тут же пригласил в зал юбиляра.

В переполненный зал Новосибирской филармонии Александр Зацепин вошел в сопровождении спутницы, уверенно и бодро, и сразу направился к своему месту в зале рядом с губернатором Андреем Травниковым. Как отметил господин Олешко, если бы «не добрая воля» главы региона, выступившего инициатором концерта, посетить «Планету Зацепина» у новосибирцев не было бы никакой возможности.

Впрочем, для большинства поклонников творчества знаменитого земляка вживую увидеть «Планету Зацепина» так и осталось несбывшейся мечтой — билеты на концерт маэстро были распроданы буквально со скоростью света.

В этот вечер тысяча зрителей в компании Александра Зацепина услышали два десятка композиций, ставших, по образному выражению Александра Олешко, частью «национальной прошивки, своеобразным кодом "свой-чужой"». Исполнены они были под аккомпанемент Новосибирского симфонического оркестра под управлением Рустама Дильмухаметова. Также собравшиеся в зале Каца узнали несколько фактов из биографии композитора. Александр Зацепин прожил в Новосибирске до 22 лет. Заняться творчеством ему посоветовал Евгений Матвеев, который был его командиром во время службы в армии, а впоследствии стал известным актером и режиссером. Наконец, в 1970-е он организовал в своей московской квартире первую в столице частную студию звукозаписи.

В честь легендарного композитора в Новосибирске прозвучали такие хиты, как «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова», «Куда уходит детство» из киноленты «Фантазии Веснухина», тема из мультфильма «Тайна третьей планеты» и, конечно, шедевры из картин режиссера Леонида Гайдая — «Звенит январская вьюга» («Иван Васильевич меняет профессию»), «Там среди пампасов» («12 стульев»), «Если б я был султан» («Кавказская пленница»).

В прочем, «кавказскую пленницу» зрители смогли увидеть воочию. Наталья Варлей, исполнительница роли Нины, приехала в Новосибирск вместе с Александром Зацепиным, чтобы лично спеть «Песенку про медведей» и публично признаться в любви к композитору.

«100-летний юбилей — это с ума сойти можно. Целый век творчества, полноценной жизни. Человек, который поражает своей добротой, интеллигентностью, улыбчивостью, доброжелательностью, но главное — творит. Прекрасный, блистательный композитор»,— не переставала восхищаться актриса.

Наталья Варлей рассказала, что, когда чувствует себя плохо — «что-то заболело или заскрипело», — она всегда вспоминает Александра Зацепина, который до сих пор каждое утро делает зарядку и старается держать себя в форме. Это подтвердил и сам юбиляр. В качестве слагаемых долголетия он назвал: «не переедать, не перепивать и больше двигаться». «В детстве я думал, что в 60-70 лет жить уже не интересно. Оказалось, что интересно. Если ноги ходят, руки шевелятся, мозги работают, глаза смотрят. И я работаю каждый день, обязательно»,— под аплодисменты сказал юбиляр.

В конце своей речи Александр Зацепин выразил признание родному городу. «Город, конечно, прекрасный и люди замечательные. Я родился в Новосибирске. Знаю все улицы, которые, конечно, сильно изменились, появилось много домов и красивых, и хороших. Первые годы я жил у самого вокзала и любил смотреть на паровозы. Нравилось, как они пыхтели и пускали пар».

На этот раз виновнику торжества было особенно приятно, что большую часть песен на его музыку замечательно исполнили новосибирские артисты. Например, солисты театра оперы и балета Василиса Бержанская и Андрей Триллер, солистка молодежного драмтеатра «Первый театр» Людмила Щеголькова и уроженец Новосибирска, артист театра имени Н. В. Гоголя Виктор Жлудов. Последний с особой экспрессией спел песню «Остров невезения» из фильма «Бриллиантовая рука», заслужив многочисленные «браво».

