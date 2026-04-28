В эпицентре Александра Зацепина

Знаменитого земляка чествовали в Новосибирске

В Новосибирской филармонии прошел концерт «Планета Зацепина», посвященный 100-летниму юбилею легендарного композитора Александра Зацепина. Виновник торжества — автор музыки более чем к 120 фильмам, включая культовые комедии Леонида Гайдая, — с вежливой сдержанностью принимал овации публики, в свою очередь, выразив слова признательности Новосибирску, в котором прожил первые 22 года своей жизни. Особенно приятно было юбиляру, что его произведения исполнили новосибирские артисты.

Александр Зацепин выразил благодарность землякам за интерес к своему творчеству. Слева направо: Антон Войналович, Наталья Варлей, Александр Олешко, Александр Зацепин, Рустам Дильмухаметов и Муза Ли

Концертный зал имени А. М. Каца Новосибирской филармонии стал центральной площадкой встреч в столице Сибири с Александром Зацепиным, который 10 марта отметил свой вековой юбилей. Днем ранее композитор принял участие в спецпоказе фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» в кинотеатре «Победа», а также встретился с учениками музыкальной школы №1, которую в 1942 году окончил сам и которая сейчас носит его имя.

То, что концерт «Планета Зацепина» окажется событием незабываемым, сразу дал понять его ведущий, российский актер театра и кино Александр Олешко. «Обычно перед спектаклем или концертом звучит фраза: "Просьба выключить все мобильные устройства". Пожалуй, впервые в своей жизни я говорю вам: "Включите все свои средства связи", чтобы запечатлеть совершенно особенный и уникальный момент. Пускай в ваших гаджетах будет этот кусочек настоящей чистой радости и счастья»,— объявил он зрителям, и тут же пригласил в зал юбиляра.

В переполненный зал Новосибирской филармонии Александр Зацепин вошел в сопровождении спутницы, уверенно и бодро, и сразу направился к своему месту в зале рядом с губернатором Андреем Травниковым. Как отметил господин Олешко, если бы «не добрая воля» главы региона, выступившего инициатором концерта, посетить «Планету Зацепина» у новосибирцев не было бы никакой возможности.

Впрочем, для большинства поклонников творчества знаменитого земляка вживую увидеть «Планету Зацепина» так и осталось несбывшейся мечтой — билеты на концерт маэстро были распроданы буквально со скоростью света.

В этот вечер тысяча зрителей в компании Александра Зацепина услышали два десятка композиций, ставших, по образному выражению Александра Олешко, частью «национальной прошивки, своеобразным кодом "свой-чужой"». Исполнены они были под аккомпанемент Новосибирского симфонического оркестра под управлением Рустама Дильмухаметова. Также собравшиеся в зале Каца узнали несколько фактов из биографии композитора. Александр Зацепин прожил в Новосибирске до 22 лет. Заняться творчеством ему посоветовал Евгений Матвеев, который был его командиром во время службы в армии, а впоследствии стал известным актером и режиссером. Наконец, в 1970-е он организовал в своей московской квартире первую в столице частную студию звукозаписи.

В честь легендарного композитора в Новосибирске прозвучали такие хиты, как «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова», «Куда уходит детство» из киноленты «Фантазии Веснухина», тема из мультфильма «Тайна третьей планеты» и, конечно, шедевры из картин режиссера Леонида Гайдая — «Звенит январская вьюга» («Иван Васильевич меняет профессию»), «Там среди пампасов» («12 стульев»), «Если б я был султан» («Кавказская пленница»).

В прочем, «кавказскую пленницу» зрители смогли увидеть воочию. Наталья Варлей, исполнительница роли Нины, приехала в Новосибирск вместе с Александром Зацепиным, чтобы лично спеть «Песенку про медведей» и публично признаться в любви к композитору.

«100-летний юбилей — это с ума сойти можно. Целый век творчества, полноценной жизни. Человек, который поражает своей добротой, интеллигентностью, улыбчивостью, доброжелательностью, но главное — творит. Прекрасный, блистательный композитор»,— не переставала восхищаться актриса.

Наталья Варлей рассказала, что, когда чувствует себя плохо — «что-то заболело или заскрипело», — она всегда вспоминает Александра Зацепина, который до сих пор каждое утро делает зарядку и старается держать себя в форме. Это подтвердил и сам юбиляр. В качестве слагаемых долголетия он назвал: «не переедать, не перепивать и больше двигаться». «В детстве я думал, что в 60-70 лет жить уже не интересно. Оказалось, что интересно. Если ноги ходят, руки шевелятся, мозги работают, глаза смотрят. И я работаю каждый день, обязательно»,— под аплодисменты сказал юбиляр.

В конце своей речи Александр Зацепин выразил признание родному городу. «Город, конечно, прекрасный и люди замечательные. Я родился в Новосибирске. Знаю все улицы, которые, конечно, сильно изменились, появилось много домов и красивых, и хороших. Первые годы я жил у самого вокзала и любил смотреть на паровозы. Нравилось, как они пыхтели и пускали пар».

На этот раз виновнику торжества было особенно приятно, что большую часть песен на его музыку замечательно исполнили новосибирские артисты. Например, солисты театра оперы и балета Василиса Бержанская и Андрей Триллер, солистка молодежного драмтеатра «Первый театр» Людмила Щеголькова и уроженец Новосибирска, артист театра имени Н. В. Гоголя Виктор Жлудов. Последний с особой экспрессией спел песню «Остров невезения» из фильма «Бриллиантовая рука», заслужив многочисленные «браво».

Как состоялся композитор Александр Зацепин

«Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь! Кое-что вместить в этот миг мне удалось. Много это или мало? Не знаю. Наверное, не мне судить. Главным в жизни для меня всегда была и остается работа. Поэтому — не планируя, просто работаю». После концерта «Есть только миг. Александр Зацепин» в Концертном зале имени П. И. Чайковского, январь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

«Мама моя — наполовину полька. А я, выходит, поляк — на четверть». Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске в семье хирурга-гинеколога и учительницы русского языка и литературы. Когда ему было 15 лет, по ложному доносу за контрреволюционную деятельность арестовали отца. Поскольку родители Александра к этому времени были в разводе, ни его мать, ни его самого репрессии не коснулись. Освободившийся в 1956 году отец в семью уже не вернется

Фото: Новосибирск-История.ру

«Когда я пошел в школу, меня хотели отдать учиться немецкому языку и музыке, но мама настояла, чтобы чему-то одному. &quot;Он такой слабенький, маленький, сразу такую нагрузку не выдержит&quot;. Поэтому решили учить меня только музыке». Будущий композитор учился с удовольствием и уже в третьем-четвертом классе начал сочинять небольшие мелодии. Параллельно увлекался спортом — прыгал на лыжах с трамплина, катался на коньках и велосипеде, ходил в секцию гимнастики. В старших классах ходил в радиокружок, учился на киномеханика и тракториста. На фото: средняя школа №12 (ныне — лицей №12) в центре Новосибирска, которую окончил Александр Зацепин

Фото: Михаил Кичанов

«После десятого класса я поступил в Новосибирский институт инженеров транспорта. Мне хотелось заниматься радиотехникой, поэтому выбрал технический вуз». Но и там Александр Зацепин не прекращал заниматься музыкой — играл на саксофоне, на трубе и тромбоне. Однако из-за «хвостов» по математике Александра Зацепина отчислили из вуза

Фото: Новосибирск-История.ру

«Тут же, в марте сорок пятого, пришла повестка из военкомата. Мне было велено приехать в Омск, в полковую школу». Будучи на военной службе, Александр Зацепин участвовал в армейской самодеятельности, играл на фортепиано, освоил аккордеон и кларнет. После увольнения в запас работал концертмейстером в Новосибирской филармонии

Фото: Новосибирск-История.ру

«Мы приехали с гастролями в Семипалатинск, потом в Алма-Ату. На дворе стоял август, шли приемные экзамены. Сочинения мои были со мной. И я пошел в музыкальное училище. Там послушали и сказали: &quot;Идите сразу в консерваторию. Вас примут&quot;». В Алма-Атинской консерватории Александр Зацепин учился сразу на двух факультетах — фортепианном и композиторском. В качестве дипломной работы сочинил балет «Старик Хоттабыч», который в местном театре шел 12 лет. После окончания консерватории в 1956 году устроился музыкальным оформителем на студию «Казахфильм». Первым полнометражным фильмом, к которому он написал музыку, стала картина «Наш милый доктор». Москва, май 1970 года

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

«Мои самые любимые фильмы — гайдаевские. &quot;Операция &quot;Ы&quot;, &quot;Кавказская пленница&quot;, &quot;Бриллиантовая рука&quot;, &quot;Иван Васильевич меняет профессию&quot;, &quot;Двенадцать стульев&quot;… На этих фильмах я работал с огромным удовольствием». К моменту знакомства с режиссером Леонидом Гайдаем в 1964 году, Александр Зацепин успел переехать в Москву и написать музыку к двум десяткам фильмов. Жене Гайдая Нине Гребешковой понравилась песня Зацепина «Надо мной небо синее», и она предложила мужу попробовать посотрудничать с новым автором. Накануне режиссер поссорился с Никитой Богословским — автором музыки к его короткометражкам «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики». На фото: кадр из фильма «Операция &quot;Ы&quot; и другие приключения Шурика»

Фото: kinopoisk.ru

«Гайдай из тех режиссеров, кто не сковывает творчество». На фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Фото: kinopoisk.ru

«После выхода &quot;Операции &quot;Ы&quot;, а особенно — после &quot;Кавказской пленницы&quot; меня уже знали. В те времена выпускали гибкие пластинки, и у меня была такая с музыкой и песнями из &quot;Кавказской пленницы&quot;. Я возил в машине штук десять на всякий случай. Для творческих встреч с инспекторами ГАИ. Я же не актер, меня в лицо не знают». «Песенка про медведей» из «Кавказской пленницы» стала всенародно любимой. На фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»

Фото: Госкино; Мосфильм / Госкино; «Мосфильм»

«Я подумал: зачем писать музыку времен Ивана Грозного, мы же сегодняшними глазами смотрим. Так возникла песня &quot;Кап, кап, кап…&quot; и песня &quot;Теряют люди друг друга&quot;, которую прекрасно спела Нина Бродская. И &quot;Разговор со счастьем&quot; блестяще записал Валерий Золотухин». На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: Киноконцерн «Мосфильм»

Уже в 1970-е годы музыка Александра Зацепина вышла за пределы «кинематографического» контекста. Его песни исполняются на эстраде как самостоятельные концертные номера. Среди них такие хиты, как: «Есть только миг», «Мир без любимого», «Куда уходит детство», «Так же, как все». Выступление Льва Лещенко на авторском концерте Александра Зацепина, май 1976 года

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

«Пугачева всегда очень серьезно относилась к работе. Знала текст, мелодию правильно интонировала. Подходила к стихам очень точно. Раскрывала замысел поэта». В середине 1970-х годов Александр Зацепин создал собственную студию звукозаписи. В ней, в частности, были аранжированы и записаны песни, принесшие популярность Алле Пугачевой. Для нее Александр Зацепин написал: «До свиданья, лето», «Любовь одна виновата», «Волшебник-недоучка», «Этот мир придуман не нами», «Если долго мучиться» и другие. На фото: с Аллой Пугачевой, февраль 1976 года

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

«Прошло время, все обиды мы друг другу простили». В период работы над кинокартиной «Женщина, которая поет» между Зацепиным и Пугачевой возник конфликт. Неожиданно для композитора в фильме появились три песни авторства певицы, написанные под псевдонимом Борис Горбонос. На фото: с Аллой Пугачевой, июль 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Фантастику любил всегда». Культовый саундтрек к мультфильму «Тайна третьей планеты» был записан с участием Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР в 1981 году

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На вечере «Бамбарбия киргуду», посвященном 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая, в Доме кино. Москва, январь 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С главным дирижером Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрием Башметом на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского. Москва, январь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

«Сначала рождается тема. Это автоматически приходит. Если сажусь за рояль и начинаю играть — складывается мелодия. С гармонией, аккордами. Плохая она или хорошая, сразу определить не могу. Но благодаря уже большому опыту понимаю, например, что она средняя. Ищу варианты». На церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска», март 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Александр Зацепин написал музыку к сотне кинофильмов, десятку спектаклей и пяти мюзиклам. Он автор более 300 песен, написанных совместно с поэтами Леонидом Дербеневым, Юрием Энтиным, Ильей Резником, Юрием Рогозиным и другими. На церемонии вручения государственных премий и медалей «Герой Труда». Москва, июнь 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я оптимист. Можно, конечно, зацикливаться на неудачах, все время их вспоминать, переживать… Фантазировать: был бы я уже миллионером, ездил бы на Rolls-Royce, носил бы часы Rolex ценою в &quot;шестисотый&quot; Mercedes-Benz. Но меня и мои недорогие часики вполне устраивают. Главное ведь — ходят! И я счастлив». С президентом России Владимиром Путиным на церемонии вручения государственных премий и медалей «Герой Труда». Москва, июнь 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Секрет моего долголетия — думаю, что гены. Но я тоже стараюсь. Придерживаюсь распорядка дня: ложусь спать и просыпаюсь в одно и то же время. Обязательно выполняю зарядку, в том числе и некоторые упражнения из йоги». На церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска», март 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

