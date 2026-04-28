Объем рекламы в мессенджере Max к концу года может составить до 2,5 млрд рублей

Рекламные размещения в национальном мессенджере Max по итогам 2026 года в деньгах составят 2–2,5 млрд руб., прогнозируют в Telega.in и Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). В целом такой объем составляет около 3–4% рынка инфлюенс-маркетинга, который по итогам 2025 года замедлился и предварительно составил 50–60 млрд руб. При этом, если вовлеченность аудитории и ее переток в мессенджер будут расти ускоренными темпами, реклама в Max может достигнуть 3–5 млрд руб., добавляют в Telega.in.

В целом за октябрь 2025 — март 2026 года рекламодатели нарастили свою финансовую активность на площадке в 55 раз: с 2 млн руб. в месяц до 110 млн руб., а число активных рекламодателей увеличилось в 25 раз, до 5 тыс., говорят в компании.

В топ самых привлекательных категорий каналов для рекламы в национальном мессенджере входят: новости и СМИ — 52,2%, семья и дети — 42,4%, образование — 34,8%, блоги — 22,8%, продажи товаров и услуг — 19,6%, IT и технологии — 14,1%, мода и красота — 13,0%. Основными рекламодателями являются онлайн-образование (33,4% рекламных расходов), блогеры (25,5%), инвестирующие в собственное продвижение, и сегмент недвижимости (11,8%).

В 2026 году рынок рекламы в Max будет расти за счет активного тестирования размещений на площадке компаниями, роста среднего чека, развития платформы и появления большего числа публичных и закрытых каналов, говорит гендиректор Telega.in Владимир Мосин.

Ранее “Ъ” писал, что, по данным АРИР, темпы роста российского рынка рекламы и продвижения в интернете сократились с 53% в 2024 году до 28% в 2025-м, всего отрасль заработала 1,569 трлн руб. В целом российский рекламный рынок в прошлом году замедлился в три раза, до 8,5%, и составил чуть более 980 млрд руб., следует из данных АКАР.

В начале марта ФАС признала рекламу в Telegram и YouTube незаконной из-за блокировок площадок Роскомнадзором (см. “Ъ” от 25 марта). Позднее служба отсрочила запрет до конца 2026 года. Тогда собеседники “Ъ” на рекламном рынке говорили, что полностью заменить Telegram и YouTube как рекламные каналы за год невозможно, так как до 70% инфлюенс-бюджетов приходилось на эти площадки.

