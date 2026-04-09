Рынок интернет-рекламы в России замедлился почти в два раза

Темпы роста российского рынка рекламы и продвижения в интернете сократились с 53% в 2024 году до 28% в 2025-м, всего отрасль заработала 1,569 трлн руб., рассказали “Ъ” в Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Ключевым драйвером роста отрасли стал сегмент е-ритейл-медиа, который превысил треть всего рынка (рост на 58% год к году, до 580 млрд руб.). В АРИР заявили, что для сохранения динамики роста в 2026 году надеются на снижение ключевой ставки ЦБ, облегчение налогового давления и стабилизацию регуляторных инициатив. Кроме того, с этого года сегментация объемов рынка рекламы и продвижения в интернете изменилась: разбивка на традиционные и инновационные сегменты была признана устаревшей и приостановлена, добавил вице-президент АРИР Алексей Беляев.

Быстрее всего в 2025 году рос формат кликаут-баннеров в е-ритейл-медиа — на 180%, до 42 млрд руб., вся баннерная реклама за период выросла на 36% (122,6 млрд). Видеореклама выросла на 24,4% и достигла 39,3 млрд руб.

Реклама в мессенджерах за год выросла на 20%, до 24 млрд руб. Реклама у мобильных операторов достигла объема в 38 млрд руб. при росте на 15%. Наименьший прирост показал сегмент перформанс-рекламы, который вырос всего на 8%, до 471,1 млрд руб.

Ранее “Ъ” писал, что по итогу 2025 года темпы роста всего рекламного рынка РФ сократились почти в 3 раза — до 8,5% (980 млрд руб.). Такие значения приводили в Ассоциации коммуникационных агентств России. По данным рейтинга рекламодателей Sostav, темпы затрат на рекламу 30 крупнейших брендов также снизились с 32% до 19,5% в 2025 году и достигли 338,8 млрд руб.

