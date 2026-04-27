Иран и его раны

27 апреля президент России Владимир Путин встретился в Петербурге с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, чтобы, как выяснил специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, обсудить новый иранский план урегулирования. И обсуждал больше двух часов.

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи

До начала встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в кабинет зашли российские переговорщики, среди которых был помощник президента России Юрий Ушаков.

Я спросил его, почему встреча происходит именно в Петербурге.

— Это ведь они попросили встречу,— признался Юрий Ушаков,— а президент должен был оказаться в этот день в Петербурге, вот так и вышло. И больше ничего такого.

— То есть они хотели, чтобы встреча прошла как можно быстрее? — уточнял я.

— Да, такой был запрос...— согласился Юрий Ушаков.

— В чем же их интерес сейчас к России?

— В чем их интерес к нам? — медленно переспросил господин Ушаков, словно собираясь с силами.— Ну, поделиться впечатлениями о том, как прошли контакты в Пакистане, прежде всего... А впечатления-то есть... И реакция американцев есть, она очевидна, поскольку Уиткофф и Кушнер по указанию Трампа не полетели в Стамбул для продолжения переговоров с иранскими коллегами...

— У вас есть личный прогноз насчет окончания этой войны? — спросил я.— Может ли она закончиться в ближайшее время?

— Сейчас слабое перемирие,— рассуждал помощник президента,— нет военных действий, но не решен вопрос по Ормузскому проливу, и многие другие вопросы не решены...

Да вообще-то никакие, хотелось добавить мне.

— Но такое впечатление иногда, что Иран начинает диктовать условия...— сказал я.

— Ну, Иран в какой-то степени демонстрирует уверенность,— подтвердил Юрий Ушаков.— Все же видели, как прошла первая мощная волна этой войны... Как Иран выдержал...

— Не слишком самонадеянно с их стороны так вести себя?

— Насколько я понимаю, иранцы подготовили какие-то соображения о дальнейших переговорах, у них есть скорректированный план,— добавил господин Ушаков.— Я не знаю, подойдет ли этот план американцам, но очевидно, что он есть.

— Его-то, вы, очевидно, и обсудите,— понял я наконец, зачем приехали иранские коллеги.

— Да,— снова не стал спорить Юрий Ушаков,— этот план, новые иранские вопросы мы сегодня и обсудим.

— Иранцы как переговорщики, такое впечатление, хитры и даже изощренно хитры по сравнению со многими другими, в том числе по сравнению с европейскими и американскими переговорщиками? Вам так не кажется?

— Я считаю,— пожал плечами Юрий Ушаков,— что иранцы, конечно, непростые переговорщики... Но как и мы, наверное...

— Однако разве персы не в большей степени даже непростые?..— настаивал я.— Именно как персы.

— Ну да,— кивнул Юрий Ушаков.— Персы есть персы. Мы-то открытые люди… Мы открытые душой люди! Наши позиции ясно видны и прозрачны. Да, это вы точно подметили!

— Ну, если на вас только посмотришь, то и правда, сразу согласишься с этим,— отметил я.

Тут вошел Владимир Путин, Аббас Аракчи направился к нему с протянутой рукой.

— Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана,— рассказал российский президент.— Хотел бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения. Передайте, пожалуйста, верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелание всего самого доброго, здоровья, благополучия. Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет!

Владимир Путин не скрывал своих симпатий, нет, не скрывал. Слова не были дежурными.

— И, конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир,— добавил Владимир Путин.

— Хотел бы вас поблагодарить за то, что направили слова соболезнования в связи с мученической гибелью покойного нашего верховного лидера, а также отдельная благодарность за то, что сразу отправили слова поздравления в связи с избранием нового лидера! — откликнулся Аббас Аракчи.

Каждое соболезнование, каждое поздравление, каждая благодарность в такой ситуации поистине бесценны.

— Всему миру было доказано, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам и американской агрессии и выдержит, выстоит в этот период времени! — отметил Аббас Аракчи.— А также всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудные минуты стоят рядом с Ираном! Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики Иран.

Заявления иранского министра не были стерильно безопасны. Но разве России есть что терять, кроме немногих друзей и союзников?..

Андрей Колесников, Санкт-Петербург