Непризнанное электричество

Управление ФАС по Ульяновской области направило в региональное агентство по тарифам предписание, в котором настаивает на исполнении законодательства и прекращении бездействия в части выдачи тарифов двум электросетевым компаниям — «Объединенные электрические сети» и «Энергопромгрупп». Отказ в выдаче тарифов вел к лишению компаний статуса территориальной сетевой организации (ТСО) и последующему лишению электросетевого хозяйства, что вело к прекращению бизнеса. УФАС признало действия регионального агентства нарушающими закон о конкуренции. Депутаты регионального заксобрания в связи с этим намерены выяснить позицию антимонопольного ведомства по АО «Ульяновская городская электросеть», которое также было лишено агентством статуса ТСО и уже лишилось имущества и персонала.

Как стало известно «Ъ», управление ФАС по Ульяновской области, рассмотрев жалобы ульяновских электросетевых компаний ООО «Объединенные электрические сети» (ОЭЗ) и «Энергопромгрупп» (ЭПГ), признало действия и бездействие Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области незаконными. Об этом говорится в ответе УФАС компаниям, подававшим жалобы.

Как ранее сообщал «Ъ», осенью 2025 года региональное тарифное агентство отказало ряду компаний, в том числе ОЭС, ЭПГ и АО «УльГЭС», в утверждении тарифов на 2026 год, тем самым лишив их статуса ТСО (согласно законодательству, ТСО может лишиться статуса, если не отвечает хотя бы одному из семи критериев, среди которых обязательное наличие электросетевого хозяйства в собственности с определенным уровнем мощности), после чего в целях обеспечения энергобезопасности электросетевое хозяйство бывшей ТСО передается по договору в управление системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), в данном случае — филиалу ПАО «Россети Волга». В агентстве по тарифам тогда заявляли, что имущество ОЭС и ЭПГ пока находится под арестом в связи с расследованием уголовного дела, а значит, не может считаться используемым в деятельности компании. По АО «УльГЭС» агентство заявило, что на момент принятия агентством решения акционирование УльГЭС еще не было завершено (АО официально зарегистрировано 28 октября 2025 года), и потому лишено статуса ТСО.

ОЭС и ЭПГ заявляли, что лишение статуса ТСО и передача электросетей приведет к ликвидации их бизнеса, и подали иски в арбитражный суд, заявив о незаконности действий агентства. В декабре прошлого года суд согласился с их доводами и обязал агентство утвердить тарифы, вернув статус ТСО. 4 марта этого года апелляционный суд поддержал это решение. Однако агентство до сих пор решение не исполнило, хотя, согласно решению суда, это следовало сделать еще 14 марта.

Управление ФАС, ссылаясь на уже вступившие в силу решения арбитражного суда, еще раз подтверждает, что и АЭС, и ОПГ соответствуют критериям отнесения компаний к ТСО, а это, отмечает ведомство, говорит о том, что решения тарифного агентства по отказу компаниям в тарифе и по лишению статуса ТСО является нарушением правил госрегулирования тарифов в электроэнергетике, утвержденных постановлением правительства РФ № 1178 от 29.12.2011. УФАС считает, что действия тарифного агентства по неутверждению тарифов для ОЭС и ЭПГ «содержат в себе признаки нарушения федерального закона “О защите конкуренции”», в связи с чем агентству выдано предупреждение о необходимости прекращения указанных действий и бездействия и предписано установить компаниям ОЭС и ЭПГ тариф на 2026 год. Крайний срок исполнения предписания — 27 мая.

Аналогичный ответ направлен и в следственное управление СКР по Ульяновской области, которое также ранее направляло в УФАС обращение о незаконности действий агентства.

Кроме того, в понедельник стало известно, что УМВД РФ по Ульяновской области рассмотрело поступившее к ним из прокуратуры Ульяновской области обращение адвоката Максима Ещеганова, представляющего интересы ОЭС и ЭПГ. В УМВД сообщили, что, «учитывая, что в сообщении содержится информация о преступлении или административном правонарушении», оно зарегистрировано соответствующим образом для дальнейшей проверки.

Как пояснил «Ъ» Максим Ещеганов, ранее ОЭС и ЭПГ обращались в прокуратуру и СУ СКР с просьбой провести проверку и дать в рамках Уголовного кодекса оценку намеренного бездействия руководства агентства. Прокуратура перенаправила заявление в полицию, а СУ СКР, судя по всему, начало свою проверку. По словам адвоката, судебные приставы назначали новый срок исполнения требований судов — 17 апреля, однако и в этот срок решения судов не были исполнены агентством, на что уже составлен акт, новый срок — 4 мая. Адвокат отмечает, что компании намерены добиваться исполнения решения судов и УФАС, а в случае неисполнения — возбуждения уголовного дела. Он также заметил, что вместо исполнения решения судов тарифное агентство направило в Арбитражный суд Поволжского округа кассационную жалобу, также свою кассационную жалобу направило и ПАО «Россети Волга». «По моим субъективным оценкам, если сравнить эти кассационные жалобы, в них виден не просто общий стиль, а фактически единые аргументы, складывается впечатление, что “Россети” управляют всем этим процессом»,— добавил адвокат.

Ранее и. о. руководителя тарифного агентства Александр Ермаков в беседе с «Ъ» заявлял, что «вопрос консолидации электросетевого хозяйства, по сути, является направлением государственной политики и намеренно предпринимаются меры, чтобы консолидировать электросетевое хозяйство в рамках системообразующих организаций».

Выяснить причины неисполнения решений судов в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области в понедельник не удалось — и. о. руководителя агентства Лариса Трошина от комментариев по телефону отказалась, предложив направить письменный запрос. В УФАС также отказались комментировать ситуацию.

Напомним, по аналогичным формальным причинам было отказано в статусе ТСО и АО «Ульяновская городская электросеть», 100% которой в собственности Ульяновска, однако мэрия не стала судиться с тарифным агентством, никакой позиции не выразили и депутаты Ульяновской гордумы. Более того, в декабре прошлого года, после ухода со своего поста руководителя агентства Галины Добровольской на ее место исполняющим обязанности был назначен заммэра Ульяновска Александр Ермаков, который и подписал последние решения о лишения АО «УльГЭС» статуса ТСО (после завершения всех процедур, в марте, Александр Ермаков вернулся на пост заммэра). В итоге в январе имущество стоимостью более 2,5 млрд руб. было передано в управление ульяновского филиала ПАО «Россети Волга», а с апреля туда перешел и персонал «УльГЭС».

Глава профильного комитета регионального заксобрания Денис Седов считает, что лишение «УльГЭС» статуса ТСО было формальным и по сомнительным основаниям, в связи с чем он уже направлял свое обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность действий агентства. В понедельник господин Седов сообщил «Ъ», что, учитывая решение УФАС по ОЭС и ЭПГ, он направит в антимонопольное ведомство депутатский запрос по ситуации с «УльГЭС».

Сергей Титов, Ульяновск