Казачья партия РФ

Зарегистрирована 24 ноября 2012 года. Основателем выступил бывший член «Единой России» Сергей Бондарев. Объединение создавалось в поддержку президента Владимира Путина, также своей целью его участники заявили защиту интересов казачества.

Кандидатов на выборы в Госдуму в 2016 и 2021 годах партия не выдвигала. С 2024 года председателем выступает Сергей Колосок. Казачья партия имеет 51 региональное отделение.