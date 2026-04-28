Вернуть отправителю

Власти США начали компенсировать импортерам средства, потраченные ими на оплату пошлин, которые в феврале этого года Верховный суд страны признал незаконными. По самым скромным оценкам, речь идет о $159 млрд. Пока система возврата работает с перебоями, сам процесс небыстрый и требует от импортеров дополнительных усилий. Между тем тарифы, с которыми они столкнулись, уже активно перекладываются на потребителей — для последних решение Верховного суда принципиально ничего не меняет. К эффективности пошлин как инструмента поддержки американской экономики у экспертов тем временем возникает все больше вопросов.

Фото: Ryan Remiorz / The Canadian Press / AP

Белый дом запустил механизм возврата сборов от импортных пошлин, признанных Верховным судом США незаконными (см. “Ъ” от 23 февраля). Речь идет о платежах импортеров на общую сумму как минимум $159 млрд, взимавшихся по тарифам, которые Дональд Трамп вводил на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

Процедура возврата организована через Службу таможенного и пограничного контроля США. Импортеры (их число только предстоит оценить) должны подать заявку через специальную электронную систему, указав конкретные поставки, по которым были уплачены дополнительные тарифы. После этого ведомство сверяет данные, пересчитывает платеж без незаконной надбавки и оформляет возврат излишне взысканных сумм. Дополнительно начисляются проценты: единой ставки, судя по официальным сообщениям, нет — итоговый показатель зависит от размера переплаты и срока, в течение которого деньги были в распоряжении государства.

Отметим, что для потребителей, купивших товары, решение суда фактически ничего не меняет: юридически право на возврат имеют только импортеры, которые уплачивали пошлины. Бизнес может снизить цены или отказаться от дальнейшего их повышения, но обязанности автоматически возвращать потребителям уже переложенные на них издержки нет. Более того, многие компании указывают, что без дальнейшего переноса части тарифных расходов в конечные цены сохранять рентабельность невозможно. Напомним, после решения Верховного суда американский президент вновь ввел тарифы, в этот раз сославшись на борьбу с дисбалансом во внешней торговле (см. “Ъ” от 24 февраля).

Выгоды для американской экономики от тарифной политики Дональда Трампа между тем выглядят все менее очевидными. Исторически введение пошлин в США оборачивалось для бизнеса и потребителей серьезным шоком, следует из свежего обзора, опубликованного американским Национальным бюро экономических исследований (NBER). В нем аналитики из Северо-Западного университета, Федерального резервного банка Сан-Франциско и NBER проанализировали опыт американской тарифной политики за более чем 180 лет — с 1840 по 2024 год. Авторы отмечают, что повышение средней тарифной ставки на импорт на 1 процентный пункт (п. п.) приводило к сокращению ВВП примерно на 0,9%, сжатию импорта примерно на 4%, а экспорта — примерно на 2%. Выпуск в обрабатывающей промышленности снижался более чем на 1,5% — из-за серьезной зависимости от импортных компонентов, сырья и оборудования издержки производителей заметно росли.

Выгоды от тарифов, как правило, концентрируются у ограниченного круга компаний, которые напрямую конкурируют с импортом на внутреннем рынке: речь идет о производителях стали, алюминия, отдельных видов промышленного оборудования, автозапчастей, сельхозпродукции, текстиля, пишут исследователи. Впрочем, в долгосрочной перспективе позитивные эффекты и для этих производителей вызывают сомнения: авторы работы напоминают о том, что следствием потери конкуренции фактически безальтернативно становится ухудшение качества продукции.

После повышения пошлин импорт действительно быстро сокращается, фиксируют аналитики: американские компании и потребители покупают меньше зарубежных товаров. Сокращается при этом и экспорт — как из-за снижения конкурентоспособности продукции США на внешних рынках, так и из-за встречных ограничений, которые, следует из работы, в последние десятилетия все активнее вводят торговые партнеры. В результате тарифы сегодня воспринимаются не только как протекционистская мера, но и как фактор общего охлаждения экономики.

Кристина Боровикова