Ярославский бизнес-омбудсмен примет участие в праймериз «Единой России»

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Фото: Ярославская областная дума

Господин Бакиров намерен участвовать в выборах по федеральному избирательному округу (партийному списку) на территории региона, добавили в региональном отделении партии.

«Все последние годы я занимался рассмотрением обращений граждан и в региональной общественной приемной Единой России, и по линии аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области. Поэтому понимание проблем, которые существуют в обществе, актуальны для граждан и требуют решения, у меня есть»,— прокомментировал омбудсмен.

Альфир Бакиров — уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области (с 2013 года) и заместитель секретаря Ярославского регионального отделения «Единой России», депутат Ярославской областной думы (2004 – 2013 годы). Также входит в состав правления ООО МСП «Опора России».

Алла Чижова