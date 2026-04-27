Комиссия обследует дом, пострадавший после атаки БПЛА в Екатеринбурге

В Екатеринбурге для обследования жилого комплекса, пострадавшего в результате атаки беспилотника, создана специальная комиссия. В ее состав вошли специалисты администрации Ленинского района Екатеринбурга, представители полиции и управляющей компании, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным властей, наиболее серьезные повреждения зафиксированы на верхних этажах здания — с 27-го по 31-й. Альпинисты демонтировали аварийные элементы фасада, в ближайшее время управляющая компания установит временную защиту на окна для сохранения теплового контура. В шести квартирах уже заменены входные двери.

Параллельно продолжается прием заявлений от пострадавших жильцов: на 27 апреля зарегистрировано 16 обращений. На их основании индивидуально с каждым владельцем жилья будет оформляться выделение необходимой помощи, добавили в департаменте.

Напомним, в здание в центре Екатеринбурга 25 апреля врезался беспилотник. В результате пострадали 44 квартиры, 81 человек был эвакуирован. Жильцы 14 квартир пока не могут вернуться в свое жилье из-за значительных повреждений и соображений безопасности. Ранее сообщалось, что из больницы выписывают единственную пациентку, которую госпитализировали после инцидента.

