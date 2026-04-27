Жильцы 14 квартир не могут вернуться домой после атаки БПЛА в Екатеринбурге

Жильцы 14 квартир дома в Екатеринбурге, в который врезался беспилотник, пока не могут вернуться в свое жилье из-за значительных повреждений и соображений безопасности, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Всего в жилом комплексе 230 квартир. Большинство жильцов вернулись домой в день происшествия. Еще трем семьям предоставлено временное жилье.

Напомним, в здание в центре Екатеринбурга 25 апреля врезался беспилотник. Пострадали 44 квартиры, 81 человек был эвакуирован. Девять жителей дома обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом, одна женщина была госпитализирована.

Администрация Ленинского района Екатеринбурга запускала горячую линию для жителей, пострадавших в результате атаки беспилотника.

