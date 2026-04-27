Женщину, пострадавшую при атаке БПЛА в Екатеринбурге, выписывают из больницы

Пострадавшую в результате атаки беспилотника на жилой дом в Екатеринбурге выписывают из больницы. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, ее состояние оценивается как стабильное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 25 апреля в здание в центре Екатеринбурга врезался беспилотник. В результате пострадали 44 квартиры, 81 человек был эвакуирован. Девять жителей дома обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом, одна женщина была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что жильцы 14 квартир пока не могут вернуться в свое жилье из-за значительных повреждений и соображений безопасности.

Полина Бабинцева