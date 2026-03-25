Инвестиции местного значения

По данным Росстата, в 2025 году в большинстве областей Черноземья снизилась инвестиционная активность. Вложения в основной капитал в макрорегионе сократились в среднем на 15% до 1,2 трлн руб. Наибольшее сокращение зарегистрировано в Липецкой и Белгородской областях. Исключением стала Орловщина, где приток капитала, напротив, вырос. Местные власти отмечают, что на динамику влияет по-прежнему болезненная для бизнеса ключевая ставка. Эксперты обращают внимание на эффект высокой базы в 2024-м (период завершения крупных промышленных проектов) и прогнозируют начало нового цикла на фоне смягчения политики ЦБ.

Компании Черноземья вынуждены были поумерить инвестиционный пыл в 2025 году

В 2025 году инвестиции в основной капитал предприятий упали в большинстве областей Черноземья. Совокупный объем вложений в макрорегионе составил 1,2 трлн руб. за 12 месяцев, следует из данных территориальных органов Росстата. В 2024-м совокупный объем инвестиций составлял 1,4 трлн руб. Таким образом, показатель 2025 года продемонстрировал падение на 15%.

Заметнее всего негативная динамика наблюдается в Липецкой области, где объем капвложений в прошлом году сократился на 22,1% и составил 217 млрд руб., что соответствует 77,9% к уровню 2024 года (278 млрд руб.).

Ощутимо инвестиционная активность предприятий сократилась и в Белгородской области — на 17,7%, с 265 млрд до 218,30 млрд руб. (соответствует 82,3% к уровню 2024 года).

В Воронежской области объем вложений в основной капитал достиг 348,5 млрд руб., что составило 88,9% к уровню предыдущего года (–11,1%, с 391 млрд руб.). В Курской области — 273,60 млрд руб., или 92,9% к 2024 году (–7,1%, с 293 млрд руб.).

В Тамбовской области инвестиции сократились не так сильно, как в остальных регионах Черноземья. Показатель снизился на 6,5% — со 109 млрд до 102,5 млрд руб. (93,5% к уровню предыдущего года).

Исключением в Черноземье стала Орловская область, где вложения в основной капитал, напротив, в 2025 году выросли на 9,1% — с 73 млрд до 80 млрд руб. Но в абсолютном выражении орловский показатель — самый низкий в макрорегионе.

Тенденция, судя по данным Росстата, наблюдалась на протяжении всего прошлого года, но только усилилась в его последние месяцы. По итогам трех кварталов 2025-го в Черноземье также фиксировался спад инвестиций — тогда наиболее заметна негативная динамика была в Белгородской и Липецкой областях. При этом, помимо Орловской, из общего тренда в тот период выбивалась Тамбовская область, где объем средств за девять месяцев увеличился на 2,8% в годовом выражении, однако по итогам полного года динамика стала отрицательной.

Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов в начале марта отмечал в своем Telegram-канале, что на ситуацию сегодня прежде всего влияет высокая ключевая ставка. «Дорогие заемные ресурсы заставляют компании осторожнее подходить к новым вложениям и переносить часть проектов на более поздний период. Такая ситуация характерна сейчас для многих регионов и отраслей экономики»,— писал господин Курбатов.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский обращает внимание на то, что текущие показатели «во многом обусловливаются методами статистики»: «В 2024-м в Липецке финишировала крупнейшая за десятилетие модернизация НЛМК, а в Белгороде — третья очередь Стойленского ГОКа и свиноводческие фермы "Мираторга". С завершением этих проектов мы получили эффект высокой базы (сравнение с периодом пиковых трат), отсюда и такие результаты». «На Орловщине же всего 73,30 млрд руб. вложений в 2024-м. Поэтому несколько проектов мгновенно меняют картину — это уже эффект низкой базы. В 2025-м регион получил 9,2 млрд руб. инфраструктурного бюджетного кредита под льготные 3%. Плюс "Санофи", "Русагро" и "Эконива" расширяют переработку без оглядки на экспортные пошлины»,— добавляет господин Жарский. Эксперт считает, что в случае дальнейшего снижения ключевой ставки (20 марта Банк России установил ее на уровне 15% годовых.— «Ъ-Черноземье») до 10–11% к концу 2026 года «инвестиционный цикл может быть перезапущен»: «Кредиты подешевеют до 13–14%, и рентабельность аграрных и пищевых фабрик снова должна пойти вверх. Однако крупный бизнес по-прежнему будет считать логистические риски важнее самой ставки». Управляющий партнер агентства «ВМТ консалт» Екатерина Косарева полагает, что даже со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ «бизнес может рассчитывать на кредиты под около 20% годовых». «Также в макрорегионе на активность влияют геополитические риски. Регионы Черноземья часто подвергаются атакам со стороны Украины, что может останавливать инвесторов. Кроме того, сейчас наблюдается общее ухудшение деловой активности: смертность бизнеса превышает рождаемость. Например, по итогам 2025 года в Воронежской области бизнес-прирост отрицательный (минус 556 фирм): закрылось 2 334 компании, а открылось 1 778»,— отмечает эксперт. Какие инвестпроекты в Черноземье остановили в 2025 году Директор по стратегии инвесткомпании «Финам» Ярослав Кабаков резюмирует, что спад в Черноземье является «не локальным кризисом», а следствием сочетания жесткой денежной политики, завершения инвестиционного цикла предприятий и региональных рисков. «В 2026 году ключевым фактором станет снижение ставки: оно способно развернуть динамику вверх, но восстановление будет неравномерным по регионам»,— заключил господин Кабаков.

Егор Якимов