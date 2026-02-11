Подрядчик филармонии в Тамбове разработает схему электроснабжения для местной ОЭЗ

Победителем конкурса на разработку схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств будущей особой экономической зоны «Тамбов» стало московское ООО «Жилстройпроект». Компания снизила начальную цену договора с 9,9 млн руб. до 9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

За подряд боролись еще пять участников. Второе место заняло московское же ООО «Проектбалтэнерго» Валерия Глаголева с предложением 6,4 млн руб., третье — также столичное ООО «Этс-проект» Олега Еремина (8,1 млн руб.). На четвертой строчке расположилось татарстанское ООО инженерный центр «Энергопрогресс», подконтрольное местным властям. Эта компания оценила свои услуги в 6,1 млн руб. Пятую позицию заняло некое ООО «Меридиан энерго» (7,5 млн руб.), последнюю — петербургское АО «Научно-технический центр единой энергетической системы», подконтрольное федеральным властям (9,5 млн руб.).

Работы требуется выполнить в два этапа. В рамках первого победитель конкурса должен за 50 дней проанализировать энергосистему, разработать и сравнить варианты схемы внешнего электроснабжения для выбора оптимальной. Вторая очередь, на которую отводится 40 дней, предусматривает непосредственно проектирование. Оно будет осуществляться в сотрудничестве с филиалом АО «СО ЕЭС» «ОДУ Центра» и ПАО «Россети».

Согласно документации, работы связаны с планами по вводу в 2030 году новых потребителей электроэнергии общей мощностью 250 МВт и должны учитывать условия формирования баланса мощности в энергосистеме региона.

По данным Rusprofile, ООО «Жилстройпроект» было зарегистрировано в Москве в декабре 2007 года для деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях. Уставный капитал — 14,5 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Сергей Ковалев и Вячеслав Леонов. Господин Ковалев также зарегистрирован в городе Азов Ростовской области как индивидуальный предприниматель (ИП), занимающийся инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Господин Леонов также является ИП, зарегистрирован в городе Железноводске Ставропольского края для аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. По итогам 2024 года «Жилстройпроект» выручил 229 млн руб. и получил чистую прибыль 18 млн руб.

С 2011 года компания выиграла 284 госконтракта на 2,2 млрд руб. в сумме. В Черноземье «Жилстройпроект» известен тем, что взялся за разработку и корректировку проектно-сметной и рабочей документаций для завершения затянувшейся реконструкции филармонии в Тамбове.

Алина Морозова