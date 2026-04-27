В Ярославле прокуратура добилась ограждения недостроя

В Ярославле мэрия ограничила доступ посторонних к недостроенному гаражному комплексу на пересечении улиц Сахарова и Красноборской после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее мэрия передала земельный участок в аренду коммерческой организации под застройку. В 2018 году срок договора истек, объект не был достроен, а застройщика признали банкротом.

«Несмотря на нахождение земельного участка в муниципальной собственности, периметральное ограждение вокруг недостроенного гаражного комплекса оборудовано не было, доступ на объект незавершенного строительства не ограничен»,— обратили внимание в прокуратуре.

В итоге надзорное ведомство обратилось в суд с иском к мэрии. Требования прокуратуры были удовлетворены, а затем исполнены.

Ранее СМИ сообщали, что на территории недостроенного здания гуляют подростки. В 2020 году один из них там травмировался.

Алла Чижова