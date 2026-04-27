Инфляционные ожидания россиян в апреле снизились до 12,9%

В апреле инфляционные ожидания россиян на годовом горизонте снизились до 12,9%, сообщила пресс-служба Банка России. По данным регулятора, показатель остается повышенным — на уровне значений 2024-2025 годов.

Ожидания граждан России по инфляции на пять лет не изменились, они равны 11,8%. Наблюдаемая населением годовая инфляция уменьшилась до 14,6%. В марте инфляционные ожидания росли до 13,4%.

24 апреля Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — с 15% до 14,5%. Курс на смягчение денежно-кредитной политики был начат летом 2025 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина называла борьбу с инфляционными ожиданиями одной из главных задач ЦБ. По ее словам, у 30–40% россиян есть сбережения, которые они стремятся сохранять.