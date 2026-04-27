Имущество военных строителей в центре Воронежа продали за 239 млн рублей

Арестованное имущество ФГУП «Главное военно-строительное управление №14» (ГВСУ, входит в структуру Минобороны) реализовали в Воронеже на аукционе за 238,9 млн руб. Лот приобрело ООО УК «Ваш дом» Василия Мешкова. Информация была опубликована в ГИС «Торги». Здание и земельный участок располагаются на проспекте Революции, 5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО УК «Ваш дом» зарегистрировано в Воронеже и действует с июля 2012 года. Фирма работает в сфере управления эксплуатацией жилого фонда. Генеральным директором с момента основания является Семен Розвизев. Единственным владельцем компании выступает Василий Мешков. В 2025 году выручка организации составила 74,1 млн руб., что на 12% выше показателя 2024-го. Чистая прибыль также выросла на 14,3% и достигла 10,2 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на торги восьмиэтажное нежилое здание с техническим этажом общей площадью 3,9 тыс. кв. м (площадь подвальных и цокольных помещений — 309 кв. м). В состав лота также вошел земельный участок 2,4 тыс. кв. м. Начальная цена составляла 237,7 млн руб., а шаг аукциона — 1,2 млн руб.

По данным ГИС «Торги», в аукционе также приняли участие ООО СЗ «Домино», ООО СЗ «Развитие Аян-Дере» (зарегистрировано в октябре 2025 года) и ООО «Технотрон».

ГВСУ №14 выступало подрядчиком Минобороны и находилось в подчинении Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). В 2017 году агентство было ликвидировано на фоне претензий заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных ему предприятий. В 2019 году бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил тогдашнего генпрокурора Юрия Чайку проверить использование бюджетных средств, которые были получены структурами Спецстроя. Общий размер задолженности ГВСУ №14 перед кредиторами и бюджетом достиг 236 млрд руб. В аналогичном порядке распродаются и другие активы предприятия.

На прошлой неделе в Воронеже также подвели итоги торгов за право реализации проекта комплексного развития территории в исторической части города на участке, ограниченном улицами Никитинской, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса. Победителем аукциона стало ООО СЗ «Никитинская». Предложенная фирмой цена составила немногим менее 99,5 млн руб.

Подробнее о «дорогом объекте на хорошем месте» — в материале «Ъ-Черноземье»

Денис Данилов