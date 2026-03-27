В центре Воронежа продается имущество военных строителей

Арестованное имущество ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» (ГВСУ, входит в структуру Минобороны) в Воронеже выставлено на аукцион. Здание и земельный участок располагаются на проспекте Революции, 5.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на торги восьмиэтажное нежилое здание с техэтажом общей площадью 3,9 тыс. кв. м (а также подвальных и цокольных помещений площадью 309 кв. м). В состав лота вошел земельный участок 2,4 тыс. кв. м.

Начальная стоимость имущества — 237,3 млн руб. Шаг аукциона — 1,2 млн руб., размер задатка — 36 млн руб. Проведение торгов намечено на 27 апреля 2026 года.

Согласно документации, победитель аукциона принимает на себя обязательства по снятию арестов, запретов на регистрационные действия и иных обременений. При этом реализуемое имущество возврату не подлежит и передается в существующем состоянии. Организатор торгов ответственности за его качество не несет.

ГВСУ №14 выступало подрядчиком Минобороны и находилось в подчинении Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). В 2017 году агентство было ликвидировано на фоне претензий заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных ему предприятий. В 2019 году бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил тогдашнего генпрокурора Юрия Чайку проверить использование бюджетных средств, которые были получены структурами Спецстроя. Общий размер задолженности ГВСУ № 14, согласно ФССП, перед кредиторами и бюджетом достигает 236 млрд руб.

В аналогичном порядке распродаются и другие активы предприятия. Торги по объектам ГВСУ № 14 уже проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов.

Анна Швечикова