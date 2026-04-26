В Екатеринбурге открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА
Администрация Ленинского района открыла горячую линию для тех, кто пострадал от атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Начала работу горячая линия для граждан, чьи условия жизнедеятельности были нарушены в связи с чрезвычайной ситуацией в квартале улиц Сакко и Ванцетти, Хохрякова, Вайнера и Радищева»,— сообщили в пресс-службе.
Напомним, в здание в центре Екатеринбурга вчера, 25 апреля, врезался беспилотник. Пострадали 44 квартиры, 81 человек был эвакуирован. Девять жителей дома обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом, одна женщина госпитализирована.
Подробнее об инциденте — в материале «Урал принял удар»