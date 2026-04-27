Путин в Петербурге посетил спортивную школу олимпийского резерва имени Рахлина

Президент России Владимир Путин посетил спортивную школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «Ъ».

Во время визита в спортивный центр Владимир Путин посмотрел, как проходят тренировки, а также наградил коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга под руководством заслуженного тренера РФ Михаила Рахлина орденом Почета. Президент пообщался с молодыми гимнастками и сделал с детьми совместное фото.

Школа олимпийского резерва имени Рахлина открылась в 2013 году. Сейчас в учреждении обучается 1270 человек. Занятия проводятся по пяти видам спорта: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба, спорт глухих (дзюдо). Анатолий Рахлин — советский и российский тренер по дзюдо, под руководством которого господин Путин тренировался более 10 лет.