Напавшего на журналиста MSK1 в Мытищах отправили под домашний арест

Мужчину, напавшего на журналиста MSK1.ru Михаила Мечева, отправили под домашний арест. Об этом сообщило само издание. Мужчина напал на корреспондента, когда тот снимал сюжет о строительстве асфальтобетонного завода в Мытищах.

По данным издания, подозреваемый Умаров И. И. будет находиться под домашним арестом как минимум до 24 июня. Ему инкриминируют воспрепятствование законной деятельности журналиста и насилие (ч. 3 ст. 144 УК). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до шести лет.

В Беляниново 19-летний корреспондент направился по редакционному заданию после жалоб местных жителей на строительство бетонного завода якобы на полях и землях, отведенных под жилье. У забора объекта господина Мечева остановил господин Умаров, он ударил корреспондента по голове и отобрал телефон, чтобы удалить отснятый материал. Доклад о ходе расследования дела запросил глава СКР Александр Бастрыкин.