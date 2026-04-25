В Подмосковье возбуждено уголовное дело после нападения на журналиста MSK1

СКР по Московской области возбудил уголовное дело после нападения на журналиста в Мытищах. Как сообщает MSK1.RU, при инциденте пострадал их корреспондент Михаил. Дело возбуждено по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

На журналиста напали возле территории предприятия в подмосковном Беляниново. Туда Михаил направился по редакционному заданию после жалоб местных жителей на стройку бетонного завода на полях и землях, отведенных под жилье. Михаила у забора предприятия встретил мужчина. Журналист задал ему вопрос, после чего тот ударил его по лицу, отобрал телефон и удалил видеозаписи репортажа. Журналисту диагностировали «сотрясение головного мозга», госпитализация не понадобилась.

В пресс-службе СКР по Московской области отметили, что сейчас следователи допрашивают подозреваемых. Дело возбуждено по статье 144 УК. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до шести лет. Как пишет MSK1.RU, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и всех обстоятельствах.