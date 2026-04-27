В Тюменской области запретили публиковать фото и видео с беспилотниками

Власти Тюменской области установили запрет на размещение в средствах массовой информации и интернете фото- и видеоматериалов, связанных с применением беспилотных воздушных судов, а также последствиями их использования. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Согласно постановлению правительства, в регионе запрещается фото-, видео- и киносъемка:

применения беспилотных воздушных судов и последствий их использования;

применения средств противодействия БПЛА, включая системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы;

мест нахождения, падения беспилотников, а также мест поражения объектов с их использованием.

Помимо этого запрещается распространение в СМИ и интернете любой информации о применении беспилотников на территории Тюменской области и других субъектов РФ. Речь идет о материалах, позволяющих определить тип беспилотного аппарата, места его запуска, падения или траекторию полета, а также характер и последствия возможных повреждений объектов.

Ранее аналогичный запрет был введен в Свердловской области. Полпред в УрФО Артем Жога заявлял, что подобные меры направлены на обеспечение безопасности граждан. «По опубликованным фото или видео противник может наметить себе новую цель и ударить повторно — по людям, по спасательным службам, которые работают на месте происшествия»,— писал он.

Напомним, утром 25 апреля БПЛА попал в многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге. Пострадали девять человек. Были повреждены 44 квартиры.

