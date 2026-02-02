Жителям Свердловской области запретили публиковать фото и видео с беспилотниками

Населению Свердловской области запретили публиковать в интернете видеоролики и фотографии с изображением беспилотных воздушных судов. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер в целях реализации решений региональной антитеррористической комиссии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно документу, появившиеся в интернете материалы граждан могут быть использованы для подготовки и совершения терактов в Свердловской области. Нельзя также показывать последствия совершенных терактов в регионе. В число таких материалов входят фото и видео, где демонстрируются применение БПЛА и результат. К публикации запрещены материалы, где можно идентифицировать тип дрона, места запуска, падения и траектории полета, а также определить место атаки и ущерб.

Под запрет также попало распространение информации о работе ПВО и радиоэлектронной борьбе, а также данных о расположении ВС РФ и правоохранительных органов, о военных объектах, системах связи, системах охраны критически важных объектов ЖКХ, энергетики, промышленности, мостов и прочих.

Кроме того, владельцы жилья, которое не относится к гостиницам, должны передавать в МВД данные о жильцах: ФИО, дату рождения, фото, время прибытия и убытия. Также в муниципалитетах запрещено проводить массовые мероприятия в зонах, которые не отвечают требованиям антитеррористической защищенности.

Ирина Пичурина