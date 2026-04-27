Жога поручил провести анализ работы оперативных служб в УрФО после прилета БПЛА

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поручил провести анализ работы оперативных служб в регионах УрФО после инцидента с попаданием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом в Екатеринбурге. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания с губернаторами и представителями силовых ведомств.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

«Считаю нужным провести анализ работы оперативных служб, устранить недочеты и проверить объекты гражданской обороны, предназначенные для укрытия населения: убедиться, что доступ к ним не загроможден, чтобы люди в случае опасности могли защитить себя»,— написал Артем Жога.

Отдельно господин Жога прокомментировал ограничения на публикацию фото- и видеоматериалов с мест атак. «Это не попытка ограничить свободу, а способ уберечь жизни граждан. По опубликованным фото или видео противник может наметить себе новую цель и ударить повторно — по людям, по спасательным службам, которые работают на месте происшествия»,— добавил он.

Напомним, в здание в центре Екатеринбурга 25 апреля врезался беспилотник. Пострадали 44 квартиры, 81 человек был эвакуирован.

Подробнее об инциденте — в материале «Урал принял удар»

Полина Бабинцева