Волгоградская область поднялась в рейтинге платежной дисциплины

Волгоградская область усилила позиции в национальном рейтинге платежной дисциплины бизнеса. Данные представило РИА Новости на основе статистике ЦБ за 12 месяцев (с 1 марта 2025-го по 1 марта 2026 года).

Согласно исследованию, доля просроченной задолженности юрлиц перед банками в регионе за год снизилась с 3,7% до 2,69%. Область поднялась с 49-го на 37-е место.

Показатель просроченной задолженности Волгоградской области ниже среднероссийского уровня (3,55%). В ЮФО регион занимает второе место по минимальной доле просрочки.

