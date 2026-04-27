Саратовский бизнес на 70-м месте в рейтинге в платежной дисциплины в РФ

Саратовская область оказалась в последней двадцатке рейтинга регионов России по платежной дисциплине бизнеса. Данные опубликовало РИА «Новости».

Регион занял 70-е место в стране. Доля просроченной задолженности юрлиц на 1 марта 2026-го года составляет 6,63%. Показатель уменьшился за год на 0,11%. Средний прирост корпоративного портфеля составил 5,2%. Саратовская область занимает 0,29% в общероссийском портфеле.

Хуже ситуация в Астраханской области — 77-е место в РФ. Волгоградская область на 37-й строке. Пензенская область оказалась среди лидеров — 21-е место.

