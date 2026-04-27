В Мышкине задерживается запуск парома

В Мышкине Ярославской области задержали запуск парома из-за выявленных надзорными органами замечаний. Об этом сообщил глава округа Анатолий Курицин.

Фото: Администрация Мышкинского округа

Господин Курицин со ссылкой на собственника парома рассказал, что замечания были выявлены в ходе проверки готовности парома к рабочему сезону. Сейчас ведутся работы по их устранению.

«Срок завершения — 5 мая 2026 года, после чего паром будет повторно предъявлен надзорным органам для получения заключения и разрешения на эксплуатацию»,— написал глава округа и принес извинения жителям.

Паром планировали запустить 20 апреля.

