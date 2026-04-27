Минобрнауки направит 7 млрд руб. на возведение корпуса томского НИИ кардиологии

Минобрнауки направит средства на возведение нового корпуса НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ). Приступить к строительству объекта планируется в конце 2027 – начале 2028 года. Финансирование на реализацию проекта предусмотрено в четырехлетнем федеральном бюджете, сообщил журналистам замглавы Минобрнауки Айрат Гатиятов во время посещения Томска.

«Мы уверены, что в этом году начнем проектирование. И в конце следующего года, может быть, в начале 2028 года уже выйдем на строительную площадку», — уточнил господин Гатиятов (цитата по «Интерфакс»). Стоимость проекта составит около 7 млрд руб.

В июне 2023 года власти Томской области сообщали, что инвестиции в строительство нового корпуса НИИ кардиологии НИМЦ составят 5,6 млрд руб. Приступить к реализации проекта планировалось в 2026 году. Площадь корпуса составит 19 тыс. кв. м. В нем разместятся приемные отделения с диагностическими палатами, отделения врожденных пороков сердца, современные операционные, палаты интенсивной терапии, отделения реанимации, центр мультимодальной визуализации.

Александра Стрелкова