Новый корпус НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН обойдется в 5,6 млрд рублей

Инвестиции в строительство нового корпуса НИИ кардиологии Томского Национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук составят 5,6 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Томской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Площадь корпуса составит 19 тыс. кв м. В нем разместятся приемные отделения с диагностическими палатами, отделения врожденных пороков сердца, современные операционные, палаты интенсивной терапии, отделения реанимации, центр мультимодальной визуализации.

Власти Томской области сообщили, что направили документ в Минобрнауки документы для включения объекта в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

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Оксана Павлова