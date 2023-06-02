Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новый корпус НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН обойдется в 5,6 млрд рублей

Инвестиции в строительство нового корпуса НИИ кардиологии Томского Национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук составят 5,6 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Томской области.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Площадь корпуса составит 19 тыс. кв м. В нем разместятся приемные отделения с диагностическими палатами, отделения врожденных пороков сердца, современные операционные, палаты интенсивной терапии, отделения реанимации, центр мультимодальной визуализации.

Власти Томской области сообщили, что направили документ в Минобрнауки документы для включения объекта в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...