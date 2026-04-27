В Ярославле арестован курьер мошенников, забравший у пенсионерки 1,4 млн

Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца 23-летнего курьера мошенников из Москвы, который приехал в город, чтобы забрать у местной жительницы 1,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии обвинения, телефонные мошенники ввели в заблуждение 88-летнюю местную жительницу. Они убедили ее снять деньги со счета в банке и передать их неизвестному под предлогом «спасения от обесценивания и введения в легальный оборот». Однако женщина вовремя осознала, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

В качестве курьера приехал житель Москвы. Он был задержан на месте преступления после получения от потерпевшей денег. В ходе следствия он признался в совершении аналогичного преступления в другом регионе. Полиция расследует уголовное дело. Мера пресечения обвиняемому избиралась с учетом позиции прокуратуры.

Алла Чижова