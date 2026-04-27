В Москве из-за непогоды закрыли парки

Парки Москвы закрыты для посещения из-за непогоды. Не работают в том числе сад «Эрмитаж», Воробьевы горы, парк Кузьминки, «Музеон», музей-усадьба «Люблино», сообщила пресс-служба столичных парков.

В общей сложности временно ограничен проход в 27 парков. Также временно приостановлено бронирование пикниковых и мангальных зон в сервисе «Мосбилет». «Будьте аккуратны при пешей прогулке и не стойте под деревьями»,— добавили в пресс-службе.

В Москве и Подмосковье с ночи продолжается мокрый снег. За сутки в городе выпала уже половина месячной нормы осадков. В столице и по области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Из-за мокрого снега и сильного ветра в городе зафиксированы десятки случаев падения деревьев.

