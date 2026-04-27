В Ярославской области предупреждения РСЧС продублируют в «Максе»
В мессенджере «Макс» создан официальный канал «РСЧС Ярославская область», в котором будут приходить оповещения о беспилотной, авиационной или ракетной опасности, а также об опасных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Сейчас оповещения РСЧС приходят жителям региона в виде СМС. Канал в мессенджере создали для дублирования этих сообщений, чтобы избежать задержек, которые происходят у операторов сотовой связи.
«Скорость получения достоверной информации напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья людей. СМС-рассылка остается, но в "Максе" сигнал тревоги доходит практически мгновенно»,— прокомментировали в министерстве региональной безопасности.