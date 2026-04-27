Возобновляет работу ж/д маршрут Переславль — Александров

В мае и июне между Переславлем-Залесским Ярославской области и Александровом Владимирской области вновь будут ходить пригородные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Новый маршрут был запущен в мае 2025 года для развития туристического потенциала двух областей. Рельсовые автобусы «Орлан» ходили в июне, июле, сентябре и до конца прошлого года. Они перевезли 2,1 тыс. пассажиров.

В этом году маршрут начнет свою работу 1 мая. Также поезда назначены на 2, 3, 10, 11 мая, а также на 12 и 14 июня. Из Александрова поезд будет выезжать в 11:30, из Переславля — в 15:05. Время в пути — 1 час 15 минут. Поезд останавливается на станциях Балакирево и Берендеево.

Алла Чижова