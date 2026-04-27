На МЦД-1 и МЦД-3 произошел сбой из-за снегопада

Из-за неблагоприятных погодных условий в столичном регионе на МЦД-1 и МЦД-3 произошел сбой в движении поездов. На одной линии причиной остановки движения стал обрыв проводов, на другой — падение дерева на пути.

Около 9:00 мск остановилось движение на Савеловском направлении (МЦД-1) в сторону Москвы, сообщил корреспондент «Ъ». По громкой связи в вагонах объявили, что электрички «дальше не проследуют», и попросили пассажиров выйти. Как пояснили в МЖД, «произошел обрыв контактного провода на перегоне Лобня — Марк».

На Казанском направлении в сторону Москвы (МЦД-3) на участке Быково-- Люберцы упало дерево.

Около 11:00 мск движение поездов было восстановлено на обоих участках. В пресс-службе МЖД подчеркнули, что делают все необходимое для введения поездов в график.

Также с утра на Павелецком направлении задерживаются поезда дальнего следования.