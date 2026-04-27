Поезда Павелецкого направления опаздывают в Москву из-за непогоды

Некоторые поезда Павелецкого направления в сторону Москвы следуют с отставанием от графика до 2,5 часа из-за ухудшения метеоусловий. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания.

В пути задерживаются поезда №58 Белгород — Москва, №34 Владикавказ — Москва, №136 Саратов — Москва, №94 Пенза — Москва, №10 Саратов — Москва , №26 Воронеж — Москва и №86 Дербент — Москва.

Пассажирам напомнили, что информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». В ФПК заверили, что железнодорожники принимают все возможные меры, чтобы ввести движение в график.