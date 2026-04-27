Две передачи Кучерова помогли «Тампе» сравнять счет в серии против «Монреаля»

«Тампа-Бей Лайтнинг» на выезде победил «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 3:2. Счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2.

До конца второго периода «Монреаль» вел со счетом 2:0, голы забили Зак Болдук и Коул Кофилд. На 39-й минуте Джейк Гюнцель сократил отставание «Тампы». В третьем игровом отрезке Брэндон Хейгл реализовал большинство и сделал счет равным. Затем он вывел свою команду вперед. Ему дважды ассистировал российский нападающий Никита Кучеров.

В списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли среди россиян Никита Кучеров вышел на второе место, опередив Сергея Федорова. На его счету 177 очков (54 гола+123 передачи) в 156 матчах play-off. Лидером по этому показателю является форвард «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин, набравший 183 балла (69+114) в 181 встрече.

В других противостояниях «Буффало Сейбрс» увеличил отрыв от «Бостон Брюинс» — 3:1. В четвертом матче «Сейбрс» разгромил соперника со счетом 6:1.

Финалист двух предыдущих розыгрышей Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерс» оказался в шаге от вылета. «Анахайм Дакс» ведет в серии — 3:1. Четвертая встреча противостояния завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу калифорнийского клуба.

Таисия Орлова