Минцифры объяснило, почему российские сервисы не работают с включенным VPN

Большинство российских сервисов ограничивают доступ с включенным VPN «для безопасности данных», заявило Минцифры. В частности, ограничение действует на госсервисах, где хранятся персональные данные граждан.

«Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации»,— сказано в пресс-релизе министерства.

Перед Минцифры поставлена задача по снижению использования россиянами VPN. Как уже сообщал «Ъ», для этого министерство разработало несколько мер, которые должны вынудить IT-компании и цифровые платформы ограничивать доступ пользователей со включенным VPN к своим сервисам. Если компания позволяет пользователям заходить на свои ресурсы и приложения со включенным VPN, то ее предлагается исключать из «белых списков»; исключать ее приложения из перечня для обязательной предустановки на устройства; лишать IT-аккредитации, которая дает льготы (налоговые преференции, IT-ипотеку, отсрочку от срочной службы в армии сотрудникам и др.).

Подробности — в материале «Ъ» «Сбои без правил».