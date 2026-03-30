Очистите VPN-зону

Как стало известно “Ъ”, цифровые платформы, которые будут доступны пользователям при включенном VPN, могут быть исключены из «белых списков» сайтов, работающих сейчас даже при ограничении мобильного интернета. Минцифры призывает маркетплейсы, крупнейшие IT-компании, банки и других игроков рынка не допускать к своим ресурсам пользователей при включенном VPN уже сейчас.

Как узнал “Ъ”, Минцифры обсуждает с крупнейшими российскими цифровыми платформами, что им необходимо начать ограничивать работу своих ресурсов для пользователей с включенными VPN-сервисами. В противном случае, если требование не будет исполнено, ресурсы компании будут исключены из «белых списков». Об этом «Ъ» сообщил высокопоставленный источник в Минцифры, факт обсуждения подтвердил собеседник «Ъ» на IT-рынке. Ограничения могут коснуться маркетплейсов Wildberries и Ozon, сервисов компаний «Яндекс» и VK и т.д.

Собеседник “Ъ” на IT-рынке объясняет, что так власти стремятся ограничить использование VPN-сервисов, но при этом не вводить ответственность за это. «Ограничение работы сервисов при включенном VPN затруднит работу привычных платформ»,— добавляет он.

“Ъ” направил запрос в Минцифры, а также в Wildberries, Ozon, «Яндекс», VK, Avito, а также крупнейшие российские банки — Сбер, ВТБ, ГПБ, ПСБ, Альфа, Т-банк, — операторам связи МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Т2, в «Почту России», и представителям потребительского сегмента — «Магнит», «Вкусвилл», «Дикси». Сервисы компаний включены в «белые списки», которые утверждаются властями.

«Белый список» — перечень ресурсов и IP-адресов, которые продолжают работать в случае отключения мобильного интернета. Для вхождения в него сервис или сайт должны соответствовать ряду требований, например, по расположению серверов, невозможности скрывать IP-адрес и настраивать proxy-соединение и сверки IP-адресов. В список входят, например, «Госуслуги», сайты госорганов и электронного голосования, соцсети и мессенджер компании VK, сервисы «Яндекса», сайты маркетплейсов, операторов связи и др.

Также 30 марта СМИ сообщали, что Минцифры обсуждает с телеком-операторами другие меры ограничения использования VPN-сервисов. Например, как отмечает Forbes, введение платы за использование более 15Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

Роскомнадзор продолжит точечные блокировки тех сетей, которые не соблюдают законодательство, при этом полный запрет VPN-сервисов в России не обсуждается, заявлял на прошлой неделе в интервью ТАСС первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. «Есть VPN-сервисы, которые соблюдают российские законы. Это очень важный инструмент в корпоративном секторе для туннелирования трафика, для защиты данных. Этот инструмент активно используется, ничего лучшего в бизнес-среде не придумано, — отмечал господин Горелкин. — Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики».

Как сообщал ранее “Ъ”, в середине января Роскомнадзор ввел ограничения для более 400 VPN-сервисов в России, что на 70% выше показателей осени прошлого года.

В октябре 2025-го, служба отчитывалась о росте таких блокировок на 31%, до 258. Таким образом, за три месяца количество заблокированных VPN-сервисов выросло на 70%.

С 2017 года VPN-сервисы в России должны ограничивать доступ к запрещенным сайтам, в противном случае блокировка накладывается на сам сервис. В марте 2024 года в силу вступил запрет на распространение информации о способах доступа к заблокированным ресурсам. А в сентябре 2025 года — закон о запрете рекламы программ для обхода блокировок. Штраф за рекламу VPN составляет до 80 тыс. руб. для граждан, до 150 тыс. руб. для должностных и до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Татьяна Исакова, Владимир Лавицкий