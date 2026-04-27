В Ярославскую область поступила партия вакцины от клещевого энцефалита

В Ярославскую область привезли 23 тысячи доз вакцины от клещевого энцефалита. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вакцина предназначена для детей от года и для взрослых. Препарат отечественного производства и используется в регионе не первый год. Как рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения по иммунопрофилактике Алексей Болхов, есть две схемы вакцинации.

«При стандартной схеме первая прививка делается вне сезона активности клещей поздней осенью или зимой. Вторая прививка — через 1 – 7 месяцев после первой, а ревакцинация – через год после введения второй дозы вакцины, далее каждые три года. Экстренная схема иммунизации применяется в случаях, когда нужно быстро достичь защитного эффекта. В этом случае вторую прививку вводят через две недели после первой, а третью — через год после второй»,— рассказал господин Болхов.

Ранее областной Роспотребнадзор сообщил, что в регионе начался сезон клещей. За неделю было зафиксировано 130 обращений в медорганизации с укусами клещей. В том числе пострадали 37 детей.

Алла Чижова