«Колорадо» вышел во второй раунд Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» стал вторым четвертьфиналистом play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В первом раунде клуб победил «Лос-Анджелес Кингс» со счетом 4:0 в серии до четырех побед.

Последний матч противостояния завершился со счетом 5:1. У победителей дублем отметился Нейтан Маккиннон, по разу отличились Кейл Макар, Николя Руа и Девон Тэйвз. У «Лос-Анджелеса» автором единственной шайбы стал Джоэл Эдмундсон.

Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар провел свой последний матч в НХЛ. Словенский нападающий выступал за «Кингс» с 2006 года. В составе клуба он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014).

Во втором раунде «Колорадо», выигравший регулярный чемпионат, встретится с победителем серии между «Даллас Кингс» и «Миннесота Уайлд». Счет в противостоянии — 2:2. Ранее в четвертьфинал пробился «Каролина Харрикейнс», всухую — 4:0 — обыгравший «Оттава Сенаторс».

